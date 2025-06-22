"Лисячі нори" замість фортець. Сирський розкрив, що диктує зміни в тактиці оборони

З ходом війни Збройні сили України змінили підхід до тактики оборони. Тепер замість великих фортифікацій будують менші групи окопів, так звані "лисячі нори".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.

"Бачення доцільності тих чи інших фортифікаційних споруд змінилося. На початку повномасштабної російської агресії будувалися величезні опорні пункти, батальйонні райони оборони... Як показав досвід Бахмута, в такому вигляді вони втратили свою актуальність", - сказав Сирський.

ЗСУ перейшли до ротних опорних пунктів, потім - до взводних. Тепер найбільш ефективна позиція - максимум на відділення. Як зазначив головком ЗСУ, в основному це групи окопів, навіть так звані "лисячі нори", які унеможливлюють застосування противником ударних дронів. Адже дрон, особливо на оптоволокні, може проникнути в будь-яку щілину.

"Звичайно, всі укриття та фортифікаційні споруди повинні мати антидроновий захист. Така вимога сьогодення. Ходи сполучення мають бути закриті, щоб захистити від ураження і наших солдатів, і пілотів безпілотних систем", - зазначив головнокомандувач.

Розвиток дронів диктує зміни і в тактиці застосування військ, і у вимогах до фортифікації. Якщо раніше всі фортифікаційні споруди будувалися з метою недопущення просування противника, в тому числі на відкритій місцевості, де ворог міг застосувати велику кількість бронетехніки, то тепер підходи змінилися.

Тепер все будується навколо посадок, лісосмуг, які мають кращі маскувальні властивості, ділянки мінування, протитанкові рови, інші перешкоди.

"Тобто, з одного боку, маємо справу з розвитком технологій, а з іншого боку - працюють старі перевірені засоби. Я хочу наголосити, що будь-яке укріплення є дійсно ефективним тільки тоді, коли воно зайняте нашими військами. Якщо ж в укріпленні немає військовослужбовців або їх кількість недостатня - наприклад, коли побудовано нормальний опорний пункт, але в ньому залишаються два-три солдати, - звичайно, це укріплення не відіграє свою роль", - пояснив Сирський.

Головком нагадав, що існує три лінії оборони. Перша - на передньому краї, солдати зариваються та фактично самотужки обладнують для себе позиції саперними лопатами. Перша лінія готується військами безпосередньо в ході бойових дій.

Друга лінія готується, як правило, інженерними підрозділами Збройних сил та Державною спеціальною службою транспорту, спільно з цивільними організаціями.

"І третя лінія, капітальна, будується обласними військовими адміністраціями. Є багато питань, якісна чи неякісна", - додав Сирський.

Довідка

Ключове завдання ліній оборони за допомогою фортифікацій, антидронових коридорів та мінно-вибухових загороджень максимально захистити людей, бойову техніку та боєприпаси, зупинити просування переважаючих сил російських загарбників.

Україна не має достатньо особового складу, щоб закрити весь периметр кордону з РФ. Тобто фортифікації споруджуються з урахуванням спроможностей та реальних обставин сучасної війни.