Письмо Зеленского Путину: что в тексте и как реагируют РФ и США

Президент Владимир Зеленский вчера опубликовал открытое письмо диктатору Владимиру Путину. На него уже отреагировали в Кремле, также свою позицию высказал лидер США Дональд Трамп.
Подробнее о том, что именно написал Зеленский Путину и какая на это уже есть реакция - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Отметим, за день до публикации письма Зеленский заявил, что Украина пока не является приоритетным вопрос для США, которые занимаются Ираном. Поэтому Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным, чем ждать в очереди, пока США закончат все войны.
А уже вчера вечером появилось открытое письмо президента Украины к Путину.
Зеленский в открытом письме к Путину, в котором предложил прекращение огня (инфографика РБК-Украина)
Украинский лидер отмечает, что РФ не захватит Донбасс в этом году, призывает диктатора завершить войну и сесть за стол переговоров.
По его словам, на время переговоров Украина готова объявить перемирие, а войска предлагается остановить на линии разграничения ("стоим где стоим").
Вот сокращенный перевод письма:
Полный текст читайте здесь.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что письмо передадут по всем дипломатическим каналам. А источник РБК-Украина в команде президента акцентировал на важности того, что содержание письма идет в Россию, "прежде всего к тем группам там, которые имеют влияние".
Фото: Зеленский в письме дал понять агрессору, что Киев способен резко увеличить цену на войну для Москвы (инфографика РБК-Украина)
Как пояснил в комментарии журналистам советник президента Дмитрий Литвин, главный адресат письма, конечно, Путин, но оно также нацелено на США и других партнеров.
Сам диктатор на письмо еще никак не реагировал, а вот спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что письмо видел. При этом он отметил, что Путину о нем сообщат позже. Песков также повторил заезженный кремлевский тезис, что "если Зеленский хочет переговоров, пусть приезжает в Москву".
И хоть на письмо Путин еще не отреагировал, до этого он уже сделал несколько заявлений о войне в Украине. Причем спектр тем выбрал радикально противоположный. От новых угроз ударом "Орешником" по жилой застройке в Украине до "слава Богу" в случае окончания войны. Путин заявил о готовности к "компромиссам", снова вспомнил о "духе Анкориджа" и не отказался от мечты о Донбассе.
Комментируя журналистам письмо, которое Зеленский направил Путину, президент США отметил, что рад тому, что стороны обсуждают возможность встречи. По его словам, Соединенные Штаты "много сделали", чтобы это стало возможным.
"Я думаю, что это было бы замечательно, если они (Зеленский и Путин - ред.) встретятся", - сказал Трамп в Белом доме, общаясь с прессой.
Он назвал Россию и Украину "прекрасными странами", а также отметив, что и Путин, и Зеленский - "очень хорошие люди".
Фото: Зеленский предлагает закончить честно войну и чтобы не было разжигания конфликта (инфографика РБК-Украина)
Кроме того, Трамп повторил свою традиционную реплику, "что в войне в Украине ежемесячно гибнут 25 тысяч человек", и выразил мнение, что стороны все же придут к "определенным компромиссам" и завершат конфликт.
Американский лидер добавил, что Украина якобы "не продержалась бы и один-два дня", без предоставленной помощи от США.