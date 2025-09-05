Лисовой заявил об отсутствии средств на повышение зарплат учителям: что будет с надбавками

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что в государственном бюджете пока нет достаточного финансирования для выполнения статьи 61 "Закона об образовании", которая касается оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МОН во время "часа вопросов к правительству" .

"Мы сегодня, к сожалению, в бюджете не имеем средств на выполнение статьи 61 закона "Об образовании", достаточных средств", - сказал министр.

В то же время Лисовой подчеркнул, что ежемесячная надбавка для учителей в размере 2 тысяч гривен будет сохранена и в 2026 году.

По его словам, МОН совместно с Министерством финансов прорабатывает возможности более существенного повышения зарплат педагогов в будущем. Однако все будет зависеть от потребностей обороны.