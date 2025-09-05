ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лисовой заявил об отсутствии средств на повышение зарплат учителям: что будет с надбавками

Пятница 05 сентября 2025 15:25
UA EN RU
Лисовой заявил об отсутствии средств на повышение зарплат учителям: что будет с надбавками Фото: Зарплаты для учителей (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что в государственном бюджете пока нет достаточного финансирования для выполнения статьи 61 "Закона об образовании", которая касается оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МОН во время "часа вопросов к правительству".

"Мы сегодня, к сожалению, в бюджете не имеем средств на выполнение статьи 61 закона "Об образовании", достаточных средств", - сказал министр.

В то же время Лисовой подчеркнул, что ежемесячная надбавка для учителей в размере 2 тысяч гривен будет сохранена и в 2026 году.

По его словам, МОН совместно с Министерством финансов прорабатывает возможности более существенного повышения зарплат педагогов в будущем. Однако все будет зависеть от потребностей обороны.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года все украинские учителя начали получать ежемесячную доплату от государства в размере 2000 гривен. На это правительство заложило 12 млрд гривен в бюджет. Также с 2026 года стартует пилотный проект "деньги ходят за учителем", по которому педагоги смогут сами выбирать программы повышения квалификации. Правительство обещает и в дальнейшем работать над повышением зарплат учителей, которые сейчас остаются одними из самых низких в стране.

РБК-Украина также писало, что с 1 октября 2025 года в приложении "Мрия" начнется бета-тестирование внутренней валюты для украинских школьников. Ученики смогут "зарабатывать" виртуальные "мрійки" за выполнение учебных заданий и улучшение результатов, а затем обменивать их на товары или услуги. На старте участие в тесте примут 10-15 тысяч детей, а с 2026 года систему планируют масштабировать на все школы, подключенные к "Мрії".

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Зарплата в Украине Учитель
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России