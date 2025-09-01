Забота, которая вдохновляет: "Эпицентр" поддержал детей перед началом учебного года

Накануне 1 сентября более 70 детей-сирот из семей погибших защитников получили от компании "Эпицентр" сертификаты номиналом 10 000 грн на приобретение необходимых вещей для обучения и развития. Это рюкзаки, канцтовары, спортивное снаряжение, одежда, обувь или гаджеты – все, что поможет школьникам уверенно начать новый учебный год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании "Эпицентр".

Детей встречали в торговых центрах в Днепре, Запорожье, Полтаве, Одессе и Николаеве. Здесь они могли выбрать именно то, что дарит ощущение праздника и в то же время станет полезным в учебе.

"Я очень рада этим покупкам, больше нравится новая обувь, а еще карандаши, я такие давно искала. Люблю рисовать – людей, природу, все, что вдохновляет", – поделилась 11-летняя Эльвира.

По словам Ирины Шинкаренко, заместителя председателя ООО "Эпицентр К" в сфере коммуникаций и рекламы компания уделяет особое внимание помощи детям.

"Мы стремимся, чтобы каждый ребенок имел возможность учиться, развиваться и мечтать. Ведь именно они являются будущим нашей страны. Забота и тепло, которые мы можем подарить, становятся для детей важной поддержкой на их пути", – подчеркнула Ирина Шинкаренко

Фото: "Эпицентр" к 1 сентября вручил сертификаты детям-сиротам (пресс-служба)

Всего в 2025 году компания "Эпицентр" направила более 1,5 млн грн на подготовку к школе детей, потерявших родителей на войне. Также около 500 мальчиков и девочек получили наборы канцтоваров.

Инициативу удалось реализовать благодаря благотворительным акциям "Ангелочек добрых дел" и "Покупай магнит – поддерживай детей", к которым присоединились тысячи покупателей.

В компании убеждены: внимание и поддержка помогают детям уверенно делать шаги к знаниям и собственным мечтам, а их семьям – находить силы двигаться вперед.