ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Забота, которая вдохновляет: "Эпицентр" поддержал детей перед началом учебного года

Понедельник 01 сентября 2025 12:23 promo
UA EN RU
Забота, которая вдохновляет: "Эпицентр" поддержал детей перед началом учебного года Фото: "Эпицентр" к 1 сентября вручил сертификаты на 10 тыс. грн детям-сиротам (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Накануне 1 сентября более 70 детей-сирот из семей погибших защитников получили от компании "Эпицентр" сертификаты номиналом 10 000 грн на приобретение необходимых вещей для обучения и развития. Это рюкзаки, канцтовары, спортивное снаряжение, одежда, обувь или гаджеты – все, что поможет школьникам уверенно начать новый учебный год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании "Эпицентр".

Детей встречали в торговых центрах в Днепре, Запорожье, Полтаве, Одессе и Николаеве. Здесь они могли выбрать именно то, что дарит ощущение праздника и в то же время станет полезным в учебе.

"Я очень рада этим покупкам, больше нравится новая обувь, а еще карандаши, я такие давно искала. Люблю рисовать – людей, природу, все, что вдохновляет", – поделилась 11-летняя Эльвира.

По словам Ирины Шинкаренко, заместителя председателя ООО "Эпицентр К" в сфере коммуникаций и рекламы компания уделяет особое внимание помощи детям.

"Мы стремимся, чтобы каждый ребенок имел возможность учиться, развиваться и мечтать. Ведь именно они являются будущим нашей страны. Забота и тепло, которые мы можем подарить, становятся для детей важной поддержкой на их пути", – подчеркнула Ирина Шинкаренко

Фото: "Эпицентр" к 1 сентября вручил сертификаты детям-сиротам (пресс-служба)

Всего в 2025 году компания "Эпицентр" направила более 1,5 млн грн на подготовку к школе детей, потерявших родителей на войне. Также около 500 мальчиков и девочек получили наборы канцтоваров.

Инициативу удалось реализовать благодаря благотворительным акциям "Ангелочек добрых дел" и "Покупай магнит – поддерживай детей", к которым присоединились тысячи покупателей.

В компании убеждены: внимание и поддержка помогают детям уверенно делать шаги к знаниям и собственным мечтам, а их семьям – находить силы двигаться вперед.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бизнес Учебный год
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим