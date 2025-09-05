Лісовий заявив про відсутність коштів на підвищення зарплат вчителям: що буде з надбавками

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що в державному бюджеті наразі немає достатнього фінансування для виконання статті 61 "Закону про освіту", яка стосується оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МОН під час "години запитань до уряду" .

"Ми сьогодні, на жаль, в бюджеті не маємо коштів на виконання статті 61 закону "Про освіту", достатніх коштів", - сказав міністр.

Водночас Лісовий підкреслив, що щомісячна надбавка для вчителів у розмірі 2 тисяч гривень буде збережена і в 2026 році.

За його словами, МОН спільно з Міністерством фінансів опрацьовує можливості більш суттєвого підвищення зарплат педагогів у майбутньому. Однак усе буде залежати від потреб оборони.