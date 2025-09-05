ua en ru
Лісовий заявив про відсутність коштів на підвищення зарплат вчителям: що буде з надбавками

П'ятниця 05 вересня 2025 15:25
Фото: Зарплати для вчителів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що в державному бюджеті наразі немає достатнього фінансування для виконання статті 61 "Закону про освіту", яка стосується оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МОН під час "години запитань до уряду".

"Ми сьогодні, на жаль, в бюджеті не маємо коштів на виконання статті 61 закону "Про освіту", достатніх коштів", - сказав міністр.

Водночас Лісовий підкреслив, що щомісячна надбавка для вчителів у розмірі 2 тисяч гривень буде збережена і в 2026 році.

За його словами, МОН спільно з Міністерством фінансів опрацьовує можливості більш суттєвого підвищення зарплат педагогів у майбутньому. Однак усе буде залежати від потреб оборони.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2025 року всі українські вчителі почали отримувати щомісячну доплату від держави у розмірі 2000 гривень. На це уряд заклав 12 млрд гривень у бюджет. Також із 2026 року стартує пілотний проєкт "гроші ходять за вчителем", за яким педагоги зможуть самі обирати програми підвищення кваліфікації. Уряд обіцяє й надалі працювати над підвищенням зарплат учителів, які нині залишаються одними з найнижчих у країні.

РБК-Україна також писало, що з 1 жовтня 2025 року в застосунку "Мрія" розпочнеться бета-тестування внутрішньої валюти для українських школярів. Учні зможуть "заробляти" віртуальні "мрійки" за виконання навчальних завдань і покращення результатів, а потім обмінювати їх на товари чи послуги. На старті участь у тесті візьмуть 10-15 тисяч дітей, а з 2026 року систему планують масштабувати на всі школи, підключені до "Мрії".

