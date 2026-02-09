Осталось три месяца: для иностранцев в Украине изменили правила проживания

Главное:

Дедлайн 3 месяца: Иностранцы, чьи удостоверения просрочены после 24 февраля 2022 года, должны подать документы на обмен в течение 90 дней .

Иностранцы, чьи удостоверения просрочены после 24 февраля 2022 года, должны подать документы на обмен в течение . Граждане РФ: На россиян льготная пролонгация документов не распространялась и раньше - для них действуют отдельные ограничения.

На россиян льготная пролонгация документов не распространялась и раньше - для них действуют отдельные ограничения. Действующие документы: Если срок действия вида еще не закончился, обратиться за обменом нужно не позднее последнего дня его действия (при наличии оснований).

Если срок действия вида еще не закончился, обратиться за обменом нужно не позднее последнего дня его действия (при наличии оснований). Основание: Изменения внесены постановлением Кабмина №141 от 5 февраля 2026 года.

Что изменилось

Ранее из-за военного положения документы иностранцев считались действительными даже после окончания их срока.

Однако новое постановление Кабинета Министров фактически прекращает это "автоматическое" действие для тех, кто должен был обновить вид на жительство в течение последних лет.

Кто должен поспешить

Требование касается всех лиц без гражданства и иностранцев (кроме граждан РФ), которые пользовались правом не обновлять просроченные документы во время войны.

Если документы не будут поданы в течение трех месяцев с момента вступления в силу постановления, пребывание в Украине может стать незаконным.

Процедура обмена

Для обновления вида необходимо обратиться в органы Государственной миграционной службы. Важно помнить, что для обмена документов все равно нужно иметь законные основания для пребывания в Украине (работа, учеба, брак и т.д.).