Лишилося три місяці: для іноземців в Україні змінили правила проживання

Уряд скасував автоматичне продовження посвідок на тимчасове проживання, яке діяло з початку повномасштабного вторгнення. Тепер іноземці зобов’язані оновити свої документи протягом чітко визначеного терміну.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної міграційної служби.
Головне:
Раніше через воєнний стан документи іноземців вважалися дійсними навіть після закінчення їхнього терміну. Проте нова постанова Кабінету Міністрів фактично припиняє цю "автоматичну" дію для тих, хто мав оновити посвідку протягом останніх років.
Вимога стосується всіх осіб без громадянства та іноземців (окрім громадян РФ), які користувалися правом не оновлювати протерміновані документи під час війни.
Якщо документи не будуть подані протягом трьох місяців з моменту набрання чинності постановою, перебування в Україні може стати незаконним.
Для оновлення посвідки необхідно звернутися до органів Державної міграційної служби. Важливо пам'ятати, що для обміну документів все одно потрібно мати законні підстави для перебування в Україні (робота, навчання, шлюб тощо).
Читайте також про те, що нещодавно в Україні змінили правила оформлення внутрішніх паспортів для людей похилого віку. Згідно з оновленим законодавством, ID-картки, видані громадянам після досягнення 65 років, тепер стають безстроковими. Це означає, що пенсіонерам більше не потрібно проходити процедуру обміну документа кожні десять років.
