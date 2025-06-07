"Осталось менее трех лет". Германия ускоряет закупки оружия из-за угрозы со стороны РФ

Федерального ведомства по военным закупкам Аннет Леннигк-Эмден рассказала, что Вооруженные силы Германии имеют три года, чтобы приобрести оборудование для противодействия возможной российской атаке на территорию НАТО.

"Все необходимое для полной готовности к обороне страны должно быть приобретено до 2028 года", - заявила Леннигк-Эмден.

Между тем начальник обороны генерал Карстен Бройер предупредил, что Россия может быть готова "начать масштабную атаку на территорию НАТО" уже в 2029 году.

Он заявил, что Россия накапливает боеприпасы и танки для возможной атаки на балтийских членов НАТО.

Ленигк-Эмден в свою очередь добавила, что новое правительство канцлера Фридриха Мерца способствует модернизации, выделяя сотни миллиардов евро на оборону.

Она также отметила, что приоритетом будет тяжелая техника, такая как противовоздушные танки Skyranger.