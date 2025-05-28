Готовятся к войне с РФ? НАТО просит Германию предоставить 40 тысяч военных, - Reuters

Североатлантический альянс обратился к Германии с просьбой предоставить еще семь бригад - около 40 тысяч военнослужащих - для усиления обороны НАТО.

По данным источников издания, Альянс планирует существенно увеличить свои требования к военному потенциалу на фоне роста угрозы со стороны России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Общее количество бригад, которые союзники должны будут предоставить, возрастет до 120-130 - это на 50% больше нынешней цели в 80 бригад. Однако точные цифры остаются засекреченными.

Сейчас Германия имеет восемь бригад, а девятая формируется для развертывания в Литве до 2027 года. В 2021 году страна согласилась предоставить НАТО 10 бригад до 2030 года. Обеспечение дополнительных 40 тысяч военных станет значительным вызовом для Берлина, поскольку Бундесвер до сих пор не достиг поставленной в 2018 году цели в 203 тысячи военнослужащих, и сейчас не хватает примерно 20 тысяч.

В период холодной войны Германия имела 500 тысяч военнослужащих и 800 тысяч резервистов. Сегодня она вместе с Польшей остается ключевой силой быстрого реагирования на восточном фланге НАТО.

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году страны НАТО значительно увеличили расходы на оборону. Ожидается, что на саммите в Гааге в следующем месяце генеральный секретарь Альянса Марк Рютте призовет лидеров удвоить уровень расходов с 2% ВВП до 5% - из которых 3,5% должны идти на оборону, а 1,5% - на потребности безопасности.

Германия уже ослабила свои долговые ограничения, что позволило ей увеличить оборонные расходы, и поддержала предложенную Рютте цель в 5%.

Министр обороны Германии Карстен Бройер приказал, чтобы к 2029 году вооруженные силы были полностью укомплектованы - именно к этому времени, по прогнозам НАТО, Россия может восстановить свой военный потенциал до уровня, который позволит атаковать страны Альянса.