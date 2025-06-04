"Никому не должно прийти в голову напасть": НАТО выбрало приоритеты усиления обороны
НАТО призывает союзников срочно усилить военную мощь. Сейчас уже расставлены приоритеты.
Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рутте, заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на DerStandard.
Рутте призвал к решительной и быстрой реализации запланированных новых целей по военному потенциалу членов альянса.
"Нам нужно больше ресурсов, войск и возможностей, чтобы быть готовыми к любой угрозе и полностью реализовать наши коллективные планы обороны", - сказал он перед встречей министров обороны в Брюсселе.
Самыми высокими приоритетами, по словам генсека НАТО, являются:
- противовоздушная и противоракетная оборона,
- системы оружия большой дальности,
- логистика,
- крупные вооруженные силы сухопутных войск.
В качестве причины необходимости вооружения Рютте назвал войну России против Украины, а также угрозы терроризма.
"Сильная оборона посылает четкий сигнал: никому не должно прийти в голову напасть на нас", - добавил он.
Путин планирует наступление на НАТО?
Напомним, ранее в докладе Бундесвера говорилось о том, что Россия, вероятно, готовится к возможной крупномасштабной войне с НАТО. Предполагается, что российский диктатор Владимир Путин намерен достигать своих целей силовым путем.
Позже Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нападение со стороны России может произойти уже через несколько лет, и подчеркнул, что Литва имеет около четырех-пяти лет для подготовки.
Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что Россия активизировала наблюдение за деятельностью НАТО в Балтийском море. Более того, россияне неоднократно прибегали к демонстрациям силы и провокациям.
Недавно Североатлантический альянс обратился к Германии с просьбой предоставить еще семь бригад - около 40 тысяч военнослужащих - для усиления обороны НАТО.
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