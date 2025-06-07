"Лишилось менш ніж три роки". Німеччина прискорює закупівлі зброї через загрозу з боку РФ

Федерального відомства з військових закупівель Аннет Леннігк-Емден розповіла, що Збройні сили Німеччини мають три роки, щоб придбати обладнання для протидії можливій російській атаці на територію НАТО.

"Все необхідне для повної готовності до оборони країни має бути придбано до 2028 року", - заявила Леннігк-Емден.

Тим часом начальник оборони генерал Карстен Бройер попередив, що Росія може бути готова "розпочати масштабну атаку на територію НАТО" вже у 2029 році.

Він заявив, що Росія накопичує боєприпаси та танки для можливої атаки на балтійських членів НАТО.

Ленігк-Емден своєю чергою додала, що новий уряд канцлера Фрідріха Мерца сприяє модернізації, виділяючи сотні мільярдів євро на оборону.

Вона також зазначила, що пріоритетом буде важка техніка, така як протиповітряні танки Skyranger.