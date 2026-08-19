Вселенная сформировала планеты раньше, чем считалось: ученые разрушили теорию

Во Вселенной могли появиться первые планеты еще во время Космического Рассвета. Ученые выяснили, что тяжелые элементы, необходимые для их формирования, могли накопиться гораздо быстрее, чем считалось.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Futura .

Первые сверхновые и зарождение планет

Стандартные модели образования галактик предполагали, что формирование скалистых планет требует длительного времени для обогащения космоса тяжелыми элементами.

Однако компьютерное моделирование показало совсем другой сценарий эволюции:

Взрывы первых звезд: первые гигантские звезды (популяция III) быстро сжигали топливо и взрывались как сверхновые парные нестабильности. Они выбрасывали в космос материю, более 100 масс Солнца за один взрыв.

Формирование протопланетных дисков: остатки взрывов оседали вокруг новых массивных звезд (массой около 70 процентов от солнечной), образуя диски, богатые тяжелыми элементами и водой.

Материал для планетезималей: в этих дисках оказалось достаточно материала для формирования планетных зародышей в несколько масс Земли на расстояниях, сопоставимых с орбитой нашей планеты.

Вода как маркер: кислород из первых сверхновых быстро соединялся с водородом, образуя значительные запасы воды в протопланетных дисках уже через 100-180 миллионов лет после рождения Вселенной.

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Открытые вопросы и поиски

Ученые отмечают, что речь идет о детальных расчетах и компьютерном моделировании, а не о прямом наблюдении физических планет той эпохи.

Однако выявление условий для раннего появления воды является прямым подтверждением наличия необходимого сырья для формирования планетных систем.

Исследователи заметят, что если условия формирования планет возникли настолько рано, перед астрономами встает новый фундаментальный вопрос: могли ли пригодные для жизни миры также появиться в самом начале космической истории.

Ответ на это надеются получить при дальнейших наблюдениях с помощью телескопов нового поколения.