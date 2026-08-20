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Уничтоживший динозавров астероид был уникальным: что это значит

08:11 20.08.2026 Чт
2 мин
Первых существ уничтожил случай?
aimg Ольга Завада
Уничтоживший динозавров астероид был уникальным: что это значит Секрет астероида-убийцы раскрыт (фото: Pexels)
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Международная группа ученых под руководством Университета Британской Колумбии выяснила точный химический класс астероида, который 66 миллионов лет назад привел к вымиранию динозавров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Изотопный "отпечаток" астероида Чиксулуб

Поскольку сам астероид диаметром от 10 до 15 километров полностью испарился во время столкновения на скорости 64 000 км/ч, исследователи изучали образцы глобального предельного слоя Мел-Палеогена (K-Pg), в том числе глинистые отложения из геологического разреза Стивс-Клинт.

Измерив соотношение стабильных изотопов никеля в богатом иридийом слое, геохимики установили, что космическое тело принадлежало к редкому классу углеродных хондритов типа CO (Ornans).

В общей сложности на углеродные хондриты приходится лишь около 5 процентов всех метеоритов, найденных на Земле, а подтип CO составляет крошечную долю этой группы.

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Просмотр механизма глобального замерзания

Первичные породы класса CO являются самым примитивным материалом Солнечной системы, однако они бедны летучими элементами - углеродом, цинком, водой и серой.

Это открытие изменяет понимание факторов климатического коллапса, а именно:

Уменьшение доли космической серы: астероид принес на Землю гораздо меньше серы, чем закладывалось в предыдущих климатических моделях.

Ключевая роль земных пород: испарение самих пород полуострова Юкатан и мелкая силикатная пыль стали основными факторами блокировки солнечного света и длительного похолодания.

Сдвиг в научных моделях: катастрофический эффект вызвали выбитые в атмосферу земные породы, а не внутренний химический состав космического тела.

Кроме того, принадлежность к классу CO указывает на то, что астероид сформировался в отдаленном регионе Солнечной системы вблизи Юпитера.

Его столкновение с Землей было чрезвычайно редким совпадением гравитационных возмущений и орбитальных траекторий.

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