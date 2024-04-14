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Не только "Железный купол". Чем Израиль может отбивать атаку Ирана

Фото: чем Израиль может отбивать атаку Ирана (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Израиль был подготовленный к воздушной атаке Ирана, учитывая его арсенал и опыт работы со связанными группировками боевиков, такими как ХАМАС и Хезболла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN,

"Железный купол"

Самое известное средство ПВО Израиля. Система малой дальности, которая перехватила тысячи ракет и беспилотных летательных аппаратов, выпущенных обеими группировками за последние несколько лет. По данным израильского производителя Rafael Defense Systems, вероятность перехвата составляет 90%. 

Израиль на этой неделе также представил морскую версию "Железного купола", системы противовоздушной обороны, известной как "C-Dome", для перехвата беспилотников хуситов.

Но у "Железного купола" есть ограничения: система защиты лучше всего подходит для ракет, выпущенных с коротких дистанций. Дальность действия его радара составляет от 4 до 70 километров 

David's Sling

Израиль установил систему в 2017 году. Она предназначена для борьбы с ракетами средней и большой дальности или беспилотниками.

Дальность действия системы составляет до 300 километров. Основная цель - защита от ракет крупного калибра, беспилотных летательных аппаратов или баллистических ракет малой дальности и их перехват.

"Система David's Sling способна перехватывать ракеты, выпущенные в сторону Израиля вражескими странами, такими как Иран и Сирия", - заявил ЦАХАЛ при представлении системы.

Arrow

У Израиля также есть системы противоракетной обороны Arrow 2 и Arrow 3, которые предназначены для наведения и поражения баллистических ракет большой дальности на дальности до 2400 километров.

Система Arrow 3 также использовалась для сбивания баллистических ракет в космосе.

Patriot

В Израиле также используются ПВО американского производства Patriot, которые, по сообщениям, имеют дальность действия до 160 километров и могут перехватывать большинство типов ракет. Они доказали свою эффективность против российских гиперзвуковых ракет в Украине.

Военно-воздушные силы

Израильский флот включает американские истребители F-15, F-16 и высокоразвитые истребители пятого поколения F-35. 

Все они могут быть оснащены ракетами класса "воздух-воздух" и способны сбивать приближающиеся беспилотники или ракеты.

 

Атака Ирана на Израиль

Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль со своей стороны предупредил Иран, что в случае атаки с иранской территории нанесет ответные удары.

Поздно вечером 13 апреля Иран запустил дроны в сторону Израиля.ЦАХАЛ готовился их перехватывать на подлете к стране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, об отслеживании более 100 иранских дронов. Издание The Times of Israel сообщило об перехвате дронов.

Также мы писали об причинах конфликта Ирана и Израиля

Все, что известно на данный момент об атаке Ирана на Израиль - в материале РБК-Украина.

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