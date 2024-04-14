Не лише "Залізний купол". Чим Ізраїль може відбивати атаку Ірану

"Залізний купол"

Найвідоміший засіб ППО Ізраїлю. Система малої дальності, яка перехопила тисячі ракет та безпілотних літальних апаратів, випущених обома угрупованнями за останні кілька років. За даними ізраїльського виробника Rafael Defense Systems, вірогідність перехоплення становить 90%.

Ізраїль цього тижня також представив морську версію "Залізного купола", системи протиповітряної оборони, відомої як "C-Dome", для перехоплення безпілотників хуситів.

Але "Залізний купол" має обмеження: система захисту найкраще підходить для ракет, випущених з коротких дистанцій. Дальність дії радара становить від 4 до 70 кілометрів.

David's Sling

Ізраїль встановив систему у 2017 році. Вона призначена для боротьби з ракетами середньої та великої дальності чи безпілотниками.

Дальність дії системи сягає 300 кілометрів. Основна мета - захист від ракет великого калібру, безпілотних літальних апаратів або балістичних ракет малої дальності та їх перехоплення.

"Система David's Sling здатна перехоплювати ракети, випущені у бік Ізраїлю ворожими країнами, такими як Іран та Сирія", - заявив ЦАХАЛ під час подання системи.

Arrow

Ізраїль також має системи протиракетної оборони Arrow 2 та Arrow 3, які призначені для наведення та поразки балістичних ракет великої дальності на дальності до 2400 кілометрів.

Система Arrow 3 також використовувалася для збивання балістичних ракет у космосі.

Patriot

В Ізраїлі також використовують ППО американського виробництва Patriot, які, за повідомленнями, мають дальність дії до 160 кілометрів і можуть перехоплювати більшість типів ракет. Вони довели свою ефективність проти російських гіперзвукових ракет в Україні.

Військово-повітряні сили

Ізраїльський флот включає американські винищувачі F-15, F-16 та високорозвинені винищувачі п'ятого покоління F-35.

Всі вони можуть бути оснащені ракетами класу "повітря-повітря" і здатні збивати безпілотники або ракети, що наближаються.