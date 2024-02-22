Не только Рютте. Появился еще один возможный кандидат на пост генсека НАТО, - Bloomberg

Румыния уведомила страны НАТО о том, что планирует выдвинуть на пост генерального секретаря Альянса своего президента Клауса Йоханниса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, выдвижение кандидатуры президента Клауса Йоханниса осложнит усилия других союзников по назначению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком Североатлантического альянса.

Неназванные европейские и американские чиновники в комментарии изданию выразили сомнение в шансах Йоханниса. Некоторые из них заявили, что румынская попытка, вероятно, просто затянет процесс, прежде чем Рютте в конечном итоге станет генсеком.

Несколько американских чиновников рассказали Bloomberg, что президент Джо Байден высоко оценивает обоих кандидатов, но что США уже отдали свое предпочтение Рютте.

Страны НАТО пытаются договориться о преемнике действующего генсека Йенса Столтенберга к моменту встречи министров иностранных дел в Брюсселе в начале апреля по случаю 75-летия Альянса.

Кандидатура Рютте

Напомним, сегодня, 22 февраля, издание Politico написало о том, что президент США Джо Байден поддерживает назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО после того, как истечет срок полномочий Йенса Столтенберга.

При этом издание Sky News сообщало, что Британия также поддерживает кандидатуру Рютте.

Стоит заметить, что полномочия Столтенберга истекают 1 октября 2024 года.