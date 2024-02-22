Не лише Рютте. З'явився ще один можливий кандидат на пост генсека НАТО, - Bloomberg

Румунія повідомила країни НАТО про те, що планує висунути на пост генерального секретаря Альянсу свого президента Клауса Йоханіса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, висування кандидатури президента Клауса Йоханніса ускладнить зусилля інших союзників щодо призначення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генсеком Північноатлантичного альянсу.

Неназвані європейські та американські чиновники у коментарі виданню висловили сумнів у шансах Йоханіса. Деякі з них заявили, що румунська спроба, ймовірно, просто затягне процес, перш ніж Рютте зрештою стане генсеком.

Декілька американських чиновників розповіли Bloomberg, що президент Джо Байден високо оцінює обох кандидатів, але США вже віддали перевагу Рютте.

Країни НАТО намагаються домовитися про наступника чинного генсека Єнса Столтенберга до моменту зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі на початку квітня з нагоди 75-річчя Альянсу.

Кандидатура Рютте

Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого, видання Politico написало про те, що президент США Джо Байден підтримує призначення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО після того, як закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга.

При цьому видання Sky News повідомляло, що Британія також підтримує кандидатуру Рютте.

Варто зауважити, що повноваження Столтенберга закінчуються 1 жовтня 2024 року.