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Британия поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, - Sky News

Четверг 22 февраля 2024 14:32
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Британия поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, - Sky News Фото: Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, ожидается, что действующий генсек Альянса Йенс Столтенберг, который возглавляет должность с 2014 года, уйдет в отставку уже в этом году после того, как ему неоднократно продлевали срок пребывания в должности.

Все члены НАТО должны согласовать кандидатуру его преемника в процессе, который обычно проходит за закрытыми дверями.

По словам источника в Министерстве иностранных дел (МИД) Британии, Рютте - ветеран политики и идеальной подходит для того, чтобы возглавить Альянс в тот момент, когда НАТО работает над укреплением своей обороноспособности для сдерживания российской агрессии.

"Великобритания решительно поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на посту генерального секретаря НАТО, который заменит Йенса Столтенберга. Рютте пользуется уважением в Альянсе, имеет серьезные полномочия в области обороны и безопасности и обеспечит, чтобы Альянс оставался сильным и готовым защищать и сдерживать", - заявил чиновник.

Следующий генсек НАТО

Столтенберг неоднократно заявлял о том, что не намерен больше оставаться генеральным секретарем НАТО. В то же время, ему до сих пор не могут найти достойную замену.

Страны-члены НАТО обсуждали различные варианты преемников. Среди возможных претендентов был бывший министр обороны Британии Бен Уоллес. Однако его кандидатуру не поддержали в США.

В то же время, как пишет Politico, глава Белого дома Джо Байден поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

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