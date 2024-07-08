Не только "Охматдет". Разрушения из-за атаки на Киев есть в 7 районах, число жертв растет
По состоянию на сейчас, в результате ракетного обстрела Киева, известно о девяти погибших. Разрушения зафиксированы в 7 районах столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
По состоянию на 12:40 известно о:
- девяти погибших;
- 33 раненых.
Разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в 7 районах столицы:
- в Шевченковском районе пострадала детская больница "Охматдет", есть разрушения.
- в Голосеевском - повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили;
- в Соломенском районе повреждено офисное здание;
- в Днепровском - горят обломки в жилой застройке;
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий;
- в Деснянском районе возгорание дома.
Фото: последствия обстрела Киева (t.me/pgo_gov_ua)
Обстрел Киева
Около 09:50, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. После пуска ракет взрывы раздавались в Кропивницком районе, Кривом Роге и Днепре. В частности, противовоздушная оборона (ППО) работала в Киевской области и Киеве. Позже стало известно о падении обломков в ряде районов столицы, а также "прилете" по детской больнице "Охматдет". Также российские террористы поцелили по жилому дому Шевченковского района.
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