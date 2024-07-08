В Украине объявлена масштабная тревога, РФ второй раз за сутки атакует ракетами

Во всех областях Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Предупреждают о движении ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 09:56 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Предупреждают о движении ракет

В 09:48 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Позже стало известно о движении ракет на Николаевскую область в северо-западном направлении.

Взлет МиГ-31К

Также Воздушные силы зафиксировали взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

Ракеты возле Киевской области

"Ракеты на севере Киевской области в западном направлении", - написали Воздушные силы.

Взрывы в Кривом Роге и Кропивницком

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают о взрывах, которые были слышны в Кривом Роге и Кропивницком районе.

В Киевской области работает ПВО

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

"Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - пишет Киевская областная военная администрация (ОВА).

Офис президента отреагировал

"Обстрел Украины в то время, когда на улицах больше всего людей. Сумасшедшие российские террористы", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Обстрел в ночь на 8 июля

В ночь на 8 июля российские террористы атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования:

4-мя Х-101;

2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Во время защиты противовоздушная оборона уничтожила 3 Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.