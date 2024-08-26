Россияне готовятся к возобновлению штурмов и деблокированию завода в Волчанске, - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении обстановка остается напряженной. Российские войска продолжают активно штурмовать позиции украинских защитников, а ВСУ успешно отражают атаки, осуществляют контратаки и принимают меры для укрепления обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Харьков".

В частности, в районе населенного пункта Глубокое враг осуществляет перегруппировку штурмовых групп 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, эвакуирует потери и обеспечивает логистическую поддержку.

Вблизи Лукьянцев противник пытается восстановить боеспособность с целью продолжения штурмовых действий.

В районе Старицы и Огирцево оккупанты проводят инженерное оборудование защитных сооружений на позициях 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии, а в лесном массиве обустраивают стартовые позиции для БпЛА.

В Волчанске российские силы проводят воздушную разведку с помощью беспилотников, наращивают систему связи и готовятся к возобновлению штурмовых действий. Их основными целями являются восстановление утраченных позиций, деблокирование Агрегатного завода и расширение зоны контроля.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Оккупанты нанесли три ракетных удара и два авиаудара, использовав одну управляемую авиабомбу (КАБ) и две неуправляемые авиационные ракеты. Также зафиксировано 48 ударов дронами-камикадзе и 341 обстрел позиций Сил обороны Украины.

С начала этих суток продолжается одно боевое столкновение в районе Волчанска.

Силы обороны Украины продолжают активно противодействовать врагу, нанося значительные потери в живой силе, вооружении и технике. За минувшие сутки потери врага составили 93 человека.

Уничтожено 77 единиц вооружения и военной техники, в частности: 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 12 артиллерийских систем, 9 автомобилей, 6 единиц специальной техники, 46 дронов.

Кроме того, уничтожено 46 укрытий для личного состава и 3 места хранения боекомплекта.