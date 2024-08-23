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РФ отвела часть войск из Харьковской области на Курское направление, - ОТГ "Харьков"

Пятница 23 августа 2024 16:52
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РФ отвела часть войск из Харьковской области на Курское направление, - ОТГ "Харьков" Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия отвела некоторые подразделения из Харьковской области на Курское направление, но сил и средств врага в украинском регионе остается достаточно для продолжения штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталия Саранцева в эфире "Суспільного".

"«Россияне продолжают перетасовывать ту "колоду карт", которая у них есть. Но вместе с тем тех сил и средств, которые остаются на Харьковском направлении, их еще достаточно много, для того, чтобы мы могли расслабиться. Россияне до сих пор держат достаточно значительные силы, огневые средства для того, чтобы наносить поражения и продолжать штурмы", - рассказал Саранцев.

По его словам, также есть информация, что враг перебрасывает дополнительные резервы на Харьковское направление. Однако информация о том, что это за подразделения и какое количество сейчас уточняется.

Спикер отметил, что на отдельных участках фронта на севере Харьковской области снизилась активность российских войск, но это не означает, что их отвели. По его словам, российские военные роют окопы, маскируются и налаживают связь.

"Самым активным участком является город Волчанск. Также в прилегающих к нему населенных пунктах РФ кое-где пытается совершать штурмовые действия. Это районы Старицы, район Тихого - правый и левый фланги Волчанского направления. Но все попытки россиян останавливаются и продвижения нет", - добавил Саранцев.

Ситуация на Харьковском направлении

Напомним, сегодня в ОТГ "Харьков" сообщили, что на Харьковском направлении ситуация остается крайне напряженной. Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск, проводят контратаки и принимают меры по усилению устойчивости обороны.

На днях заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что бойцы 3 ОШБр провели контратаку в Харьковской области.

Вчера пресс-служба бригады подтвердила, что Третья штурмовая продвинулась вглубь фронта почти на два квадратных километра. Бойцы отвели удар врага с Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта.

Украинские воины взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты.

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