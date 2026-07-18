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Не только МиГ-29: СМИ узнали, что Украина хочет получить от Польши

15:33 18.07.2026 Сб
3 мин
Обмен может касаться не только боевых самолетов, но и другого важного военного оборудования
aimg Мария Науменко
Не только МиГ-29: СМИ узнали, что Украина хочет получить от Польши Фото: польский истребитель МиГ-29 (facebook.com/UkrainianLandForces)
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Переговоры Украины и Польши по МиГ-29 оказались шире, чем сообщалось ранее. Кроме истребителей Киев заинтересован в дополнительном оборудовании для их технического обслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства обороны Украины по запросу "Милитарного".

В Минобороны сообщили, что переговоры между Украиной и Польшей о возможной передаче авиационной техники для нужд Вооруженных сил Украины продолжаются. Это подтверждает заявление министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка Камыша о возобновлении диалога между странами.

В то же время, Украина заинтересована не только в истребителях. Киев также рассчитывает получить дополнительное оборудование и аппаратуру для технического обслуживания авиационной техники, а также ремонтно-эксплуатационную документацию.

В свою очередь Польша проявила заинтересованность в разных типах украинских беспилотных систем. Именно они могут стать частью договоренностей по передаче самолетов.

Украинские военные уже осматривали самолеты

В Минобороны подтвердили, что осенью 2025 года представители ВСУ провели техническую инспекцию части польских МиГ-29.

Как сообщало польское издание Onet, украинские специалисты осмотрели 14 истребителей. По итогам проверки они пришли к выводу, что самолеты находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждаются в ремонте перед вводом в эксплуатацию.

Наибольшее беспокойство вызвало состояние шасси, а также последствия длительного отсутствия должного технического обслуживания.

Почему переговоры зашли в тупик

Украинская сторона была готова принять польские МиГ-29 при их капитальном ремонте и модернизации на польском предприятии WZL-2 в Быдгоще. В то же время, Киев ожидал, что эти расходы покроет польская сторона.

Для Министерства национальной обороны Польши такое условие оказалось неприемлемым, ведь модернизация советских истребителей нуждалась в дополнительном финансировании, которое не предполагалось принятыми политическими решениями. В итоге переговорный процесс тогда практически остановился.

МиГ-29 для Украины

Напомним, переговоры между Украиной и Польшей о передаче истребителей МиГ-29 продолжаются уже длительное время. Одним из вариантов договоренностей является обмен самолетов на украинские беспилотные технологии.

Ранее в этом месяце министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш подтвердил, что Варшава получила официальный запрос от Киева и продолжает переговоры. По его словам, польская сторона видит шансы на достижение положительного результата.

В то же время, в СМИ сообщали, что Польша рассматривала возможность списания МиГ-29 вместо их передачи Украине. Причиной называли разногласия по условиям обмена и финансирования модернизации самолетов.

Следует отметить, что Польша приостановила процесс передачи остатков своих истребителей МиГ-29 еще в июне. Тогда польские власти объясняли это решение ожиданием урегулирования определенных технических и политических вопросов со стороны Киева.

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