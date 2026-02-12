Не только Киев: где в Украине сейчас самая тяжелая ситуация с энергетикой

"Киев, Одесса, Кривой Рог, Днепр и Харьков - это сейчас очень сложные регионы", - заявил Харченко.

По словам эксперта, также очень сложной ситуацией в энергетике остается в приграничье Сумщины и Черниговщины.

Атаки России по энергетике Украины

Российские войска системно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести из строя объекты генерации электроэнергии и ключевые элементы энергосистемы. Страна живет на графиках отключений света, местами действуют аварийные обесточивания.

Под ударами оказываются не только электростанции, но и подстанции, через которые осуществляется магистральная передача электроэнергии, в том числе произведенной на атомных станциях.

После массированной атаки прошлой ночью последствия снова ощутили жители столицы. Из-за повреждения объектов критической инфраструктуры без теплоснабжения остались почти 2600 жилых домов на правом и левом берегах Киева.

Речь идет о многоэтажках в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

В то же время после предыдущих обстрелов более 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах до сих пор остаются без отопления. Причина - фактически разрушенная вражескими атаками Дарницкая ТЭЦ, из-за которой подача теплоносителя невозможна.

Этой же ночью под обстрелами оккупационных войск также оказались Одесса и Днепр, где повреждены объекты генерации и подстанции. В частности, в Одессе атакой сильно изуродован объект ДТЭК. Разрушения значительные, поэтому энергетики оценивают, что его ремонт займет много времени.