Не лише Київ: де в Україні зараз найважча ситуація з енергетикою

"Київ, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро і Харків - це зараз дуже складні регіони", - заявив Харченко.

За словами експерта, також дуже складною ситуацією в енергетиці залишається в прикордонні Сумщини та Чернігівщині.

Атаки Росії по енергетиці України

Російські війська системно атакують енергетичну інфраструктуру України, намагаючись вивести з ладу об’єкти генерації електроенергії та ключові елементи енергосистеми. Країна живе на графіках відключень світла, місцями діють аварійні знеструмлення.

Під ударами опиняються не лише електростанції, а й підстанції, через які здійснюється магістральна передача електроенергії, зокрема виробленої на атомних станціях.

Після масованої атаки минулої ночі наслідки знову відчули мешканці столиці. Через пошкодження об’єктів критичної інфраструктури без теплопостачання залишилися майже 2600 житлових будинків на правому та лівому берегах Києва.

Йдеться про багатоповерхівки у Деснянському, Дніпровському, Печерському та Солом’янському районах.

Водночас після попередніх обстрілів понад 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах досі залишаються без опалення. Причина - фактично зруйнована ворожими атаками Дарницька ТЕЦ, через яку подача теплоносія неможлива.

Цієї ж ночі під обстрілами окупаційних військ також опинилися Одеса та Дніпро, де пошкоджено об’єкти генерації та підстанції. Зокрема на в Одесі атакою сильно понівечений обʼєкт ДТЕК. Руйнування значні, тому енергетики оцінюють, що його ремонт займе багато часу.