ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Больничные в размере 100% зарплаты: кто в Украине может получать полные выплаты

06:40 15.05.2026 Пт
3 мин
Не всегда размер больничных выплат зависит от страхового стажа
aimg Татьяна Веремеева
Больничные в размере 100% зарплаты: кто в Украине может получать полные выплаты Фото: Какой размер больничных в Украине? (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Украине часть работников может получать больничные в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа. Это касается не только людей с большим трудовым стажем, но и отдельных льготных категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Читайте также: Проверять больничные будут по-новому: что изменилось для украинцев с 1 апреля

Главное:

  • Зависимость от стажа: По общему правилу пособие по временной нетрудоспособности составляет от 50% до 100% средней зарплаты в зависимости от страхового стажа.
  • Полная оплата за стаж: Больничные в размере 100% среднего дохода выплачиваются работникам, которые имеют более восьми лет страхового стажа.
  • Льготные категории: Независимо от стажа 100% больничных получают ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и члены семей погибших защитников.
  • Пострадавшие от Чернобыля: Право на полную выплату имеют лица 1-3 категорий пострадавших вследствие ЧАЭС, а также родители, ухаживающие за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим от катастрофы.
  • Резиденты Дія.City: Работникам и гиг-специалистам Дія.City больничные выплачивают независимо от стажа, исходя из суммы, с которой фактически уплачивались взносы.
  • Случаи на производстве: Полная компенсация предоставляется в случае профессионального заболевания или несчастного случая на производстве.
  • Материнство: Пособие по беременности и родам всегда выплачивается в размере 100% средней заработной платы независимо от количества лет работы.

Когда больничные оплачивают полностью

Согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании", пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в зависимости от страхового стажа работника. Размер выплат может составлять 50%, 60%, 70% или 100% средней зарплаты.

В ПФУ напомнили, что 100% больничных выплачивают при наличии более восьми лет страхового стажа.

Кто имеет право на 100% больничных независимо от стажа

В то же время некоторые категории украинцев могут получать полную оплату больничного независимо от того, сколько лет имеют страховой стаж.

Речь идет, в частности, о:

  • ветеранах войны;
  • пострадавших участниках Революции Достоинства;
  • членах семей погибших ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;
  • гражданах, отнесенных к 1-3 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • одного из родителей или лицо, ухаживающее за больным ребенком до 14 лет, если ребенок пострадал вследствие Чернобыльской катастрофы.

Отдельные правила для работников Дія.City

В Пенсионном фонде также объяснили, что работникам или гиг-специалистам резидентов Дія.City больничные выплачивают независимо от страхового стажа.

Размер выплат в таком случае определяют в соответствии с зарплатой, с которой фактически были уплачены страховые взносы.

Кому еще гарантируют 100% выплат

Полную компенсацию независимо от стажа также назначают в случае:

  • несчастного случая на производстве;
  • профессионального заболевания;
  • пособия по беременности и родам.

В таких случаях выплаты составляют 100% средней заработной платы или налогооблагаемого дохода.

Напомним, в Украине с 1 января 2026 года повысили предельные размеры больничных и декретных выплат из-за роста минимальной зарплаты до 8 647 гривен. Для людей со страховым стажем менее шести месяцев максимальный размер больничных составляет 284,07 гривен в день, а пособия по беременности и родам - 568,13 гривен в день.

Также РБК-Украина рассказывало, что размер пособия по беременности и родам зависит от того, является ли женщина застрахованной в системе соцстрахования. Официально трудоустроенные женщины получают 100% средней зарплаты за период декретного отпуска, тогда как незастрахованным выплачивают фиксированную государственную помощь - 7 000 гривен в месяц в 2026 году.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Больничный
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес