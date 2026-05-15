Больничные в размере 100% зарплаты: кто в Украине может получать полные выплаты
В Украине часть работников может получать больничные в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа. Это касается не только людей с большим трудовым стажем, но и отдельных льготных категорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Главное:
- Зависимость от стажа: По общему правилу пособие по временной нетрудоспособности составляет от 50% до 100% средней зарплаты в зависимости от страхового стажа.
- Полная оплата за стаж: Больничные в размере 100% среднего дохода выплачиваются работникам, которые имеют более восьми лет страхового стажа.
- Льготные категории: Независимо от стажа 100% больничных получают ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и члены семей погибших защитников.
- Пострадавшие от Чернобыля: Право на полную выплату имеют лица 1-3 категорий пострадавших вследствие ЧАЭС, а также родители, ухаживающие за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим от катастрофы.
- Резиденты Дія.City: Работникам и гиг-специалистам Дія.City больничные выплачивают независимо от стажа, исходя из суммы, с которой фактически уплачивались взносы.
- Случаи на производстве: Полная компенсация предоставляется в случае профессионального заболевания или несчастного случая на производстве.
- Материнство: Пособие по беременности и родам всегда выплачивается в размере 100% средней заработной платы независимо от количества лет работы.
Когда больничные оплачивают полностью
Согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании", пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в зависимости от страхового стажа работника. Размер выплат может составлять 50%, 60%, 70% или 100% средней зарплаты.
В ПФУ напомнили, что 100% больничных выплачивают при наличии более восьми лет страхового стажа.
Кто имеет право на 100% больничных независимо от стажа
В то же время некоторые категории украинцев могут получать полную оплату больничного независимо от того, сколько лет имеют страховой стаж.
Речь идет, в частности, о:
- ветеранах войны;
- пострадавших участниках Революции Достоинства;
- членах семей погибших ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;
- гражданах, отнесенных к 1-3 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- одного из родителей или лицо, ухаживающее за больным ребенком до 14 лет, если ребенок пострадал вследствие Чернобыльской катастрофы.
Отдельные правила для работников Дія.City
В Пенсионном фонде также объяснили, что работникам или гиг-специалистам резидентов Дія.City больничные выплачивают независимо от страхового стажа.
Размер выплат в таком случае определяют в соответствии с зарплатой, с которой фактически были уплачены страховые взносы.
Кому еще гарантируют 100% выплат
Полную компенсацию независимо от стажа также назначают в случае:
- несчастного случая на производстве;
- профессионального заболевания;
- пособия по беременности и родам.
В таких случаях выплаты составляют 100% средней заработной платы или налогооблагаемого дохода.
Напомним, в Украине с 1 января 2026 года повысили предельные размеры больничных и декретных выплат из-за роста минимальной зарплаты до 8 647 гривен. Для людей со страховым стажем менее шести месяцев максимальный размер больничных составляет 284,07 гривен в день, а пособия по беременности и родам - 568,13 гривен в день.
Также РБК-Украина рассказывало, что размер пособия по беременности и родам зависит от того, является ли женщина застрахованной в системе соцстрахования. Официально трудоустроенные женщины получают 100% средней зарплаты за период декретного отпуска, тогда как незастрахованным выплачивают фиксированную государственную помощь - 7 000 гривен в месяц в 2026 году.
