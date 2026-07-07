Не только в государственной поликлинике: какие врачи могут оформлять е-больничные в Украине
Оформить электронный больничный на Украине можно не только в государственной поликлинике. Частные клиники и даже врачи-ФОП имеют совершенно такие же права на открытие е-больничных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Главное:
- Разрушение мифа: Право на выдачу медицинских заключений о временной нетрудоспособности (МЗВН) не зависит от формы собственности учреждения или наличия договора с НСЗУ.
- Уровни полномочия: Врачи частных клиник и врачи-ФОП имеют такие же права на оформление е-больничных, как и медики коммунальных поликлиник.
- Ключевое условие: Для открытия больничного поставщик услуг должен иметь действующую медицинскую лицензию и обязательно быть зарегистрированным в системе ЕСОЗ.
- Автоматический процесс: После фиксации нетрудоспособности врачом документ через ЕСОЗ мгновенно передается в Пенсионный фонд, где и создается финальный е-больничный.
- Прозрачность выплат: Готовый документ автоматически отображается в электронных кабинетах как самого работника, так и его работодателя.
Кто может оформить медицинское заключение
В Минздраве пояснили, что право формировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН), на основании которого создается электронный больничный, определяется не формой собственности медицинского учреждения и не наличием договора с Национальной службой здоровья Украины.
Согласно действующему порядку, МЗВН может сформировать лечащий врач, который:
- оказывает медицинскую помощь пациенту;
- провел экспертизу временной потери трудоспособности;
- занимает должность, предусмотренную законодательством;
- имеет соответствующую врачебную специальность.
Поэтому врач частной клиники или врач, осуществляющий медицинскую практику как физическое лицо-предприниматель, имеет такие же полномочия по оформлению МЗВН, как и медик государственного или коммунального учреждения, если отвечает установленным требованиям.
Договор с НСЗУ не влияет
В министерстве отметили, что все медицинские учреждения и врачи, имеющие лицензию на медицинскую практику, обязаны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и использовать ее функционал в случаях, предусмотренных законодательством.
В частности, в ЕСОЗ обязательно ведутся:
- медицинские заключения о временной нетрудоспособности;
- медицинские заключения о рождении;
- электронные рецепты в определенных законом случаях;
- медицинские записи, на основании которых формируются МЗВН и е-рецепты;
- электронные направления и другие документы, внесение которых обязательно.
Как подчеркнули в Минздраве, эти требования все равно касаются государственных, коммунальных и частных учреждений здравоохранения, а также врачей-ФОП . Наличие или отсутствие договора с НСЗУ на это не влияет.
Как формируется е-больничный
В Минздраве напомнили, что после обращения пациента врач устанавливает факт временной нетрудоспособности и формирует медицинское заключение в Реестре медицинских заключений в ЕСОЗ.
После этого документ автоматически передается в электронный реестр листков нетрудоспособности, администратором которого является Пенсионный фонд Украины. Именно на его основании формируется электронный больничный.
Информация о нем поступает в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования и отображается в электронных кабинетах работодателя и работника. В дальнейшем эти данные используются для назначения выплат по временной нетрудоспособности.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Минздрав обновил правила оформления электронных рецептов и больничных. Теперь аллергологи могут самостоятельно выписывать е-рецепты по программе "Доступные лекарства", врачи отделений экстренной помощи - открывать электронные больничные.
Также мы писали, кто имеет право на оплату больничного в размере 100% от средней зарплаты. Такие выплаты гарантированы работникам со страховым стажем более восьми лет, а также отдельным льготным категориям независимо от стажа, в том числе ветеранам войны, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, работникам Дія.City, а также в случае беременности и родов или производственной травмы.