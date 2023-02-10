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Не только "Бобровники". Польша может закрыть все пропускные пункты с Беларусью

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Польша, Пятница 10 февраля 2023 14:19
Не только "Бобровники". Польша может закрыть все пропускные пункты с Беларусью Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Польше не исключили, что могут закрыть все пропускные пункты на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Брюсселе.

"Причиной закрытия погранперехода в Бобровниках является рост напряженности в отношениях с Беларусью. К Беларуси инструментально относятся россияне и Кремль. Для нас и для Украины и Европы это все более опасное явление", - сказал он.

Как сообщалось, с 10 февраля Польша закрыла пограничный переход с Беларусью "Бобровники - Берестовица". Такое решение было принято в целях безопасности.

Уже сегодня, 10 февраля, стало известно, что временно поверенного по делам Польши Мартина Войцеховского вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси из-за закрытия пункта пропуска "Бобровники - Берестовица".

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