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Не лише "Бобровники". Польща може закрити усі пропускні пункти з Білоруссю

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Польща, П'ятниця 10 лютого 2023 14:19
Не лише "Бобровники". Польща може закрити усі пропускні пункти з Білоруссю Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Польщі не виключили, що можуть закрити усі пропускні пункти на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького у Брюсселі.

"Причиною закриття прикордонного переходу в Бобровниках є зростання напруженості у відносинах з Білоруссю. До Білорусі інструментально відносяться росіяни та Кремль. Для нас і для України та Європи це все більш небезпечне явище", - сказав він.

Як повідомлялося, з 10 лютого Польща закрила прикордонний перехід з Білоруссю "Бобрівники - Берестовиця". Таке рішення було ухвалено з метою безпеки.

Вже сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що тимчасово повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського викликали до Міністерства закордонних справ Білорусі через закриття пункту пропуску "Бобрівники - Берестовиця".

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