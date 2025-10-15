ua en ru
Не лише айтішники: хто в Україні заробляє до 100 тисяч гривень

Середа 15 жовтня 2025 12:36
UA EN RU
Не лише айтішники: хто в Україні заробляє до 100 тисяч гривень Кому в Україні готові платити до 100 тисяч (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Середня зарплата в Україні становить 23 тисячі гривень. Це на 2 тисячі більше, ніж торік. Втім деяким спеціалістам готові платити до 100 тисяч на місяць.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Середня зарплата зросла на 2 тисячі гривень

"Середня заробітна плата у вакансіях, розміщених на Єдиному порталі служби зайнятості, нині становить 23 тисячі гривень. Це на дві тисячі більше, ніж торік", - розповіла Жовтяк.

За її словами, найвищі зарплати пропонують у секторі безпеки та оборони, ІТ, нерухомості, зв’язку, автобізнесі, HR та страхуванні.

Кому платять до 100 тисяч гривень

"До 100 тисяч і вище можуть заробляти інженери - програмісти, фахівці з розробки та тестування програмного забезпечення, водії, далекобійники, машиністи крану, менеджери різної кваліфікації, автоелектрики-діагности - 80-90 тисяч гривень, автослюсарі, рихтувальники - від 80 тисяч гривень", - заявила чиновниця.

Без досвіду складно, але шанс є

Очільниця служби зайнятості підкреслює, що знайти роботу з високою оплатою без досвіду непросто, проте реальні можливості існують.

"Якщо працівник добре себе зарекомендує, роботодавець не захоче втрачати такого спеціаліста", - сказала вона.

Роботодавці стали гнучкішими

На ринку праці спостерігається тенденція до зниження вимог до кандидатів через брак кваліфікованих кадрів.

"Роботодавці готові йти назустріч - переглядати графік, умови праці, пропонувати соціальний пакет і страхування", - додала Жовтяк.

Читайте також про те, що відбувається на ринку праці в Україні та які тенденції переважають у 2025 році.

Раніше ми писали про те, що дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації показало, що 60% респондентів заявили, що не планують змінювати роботу. Водночас 64% із них могли б розглянути нову пропозицію, якщо вона передбачатиме вищу оплату праці.

