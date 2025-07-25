Липцы под контролем ВСУ: военные рассказали о ситуации на севере Харьковской области

Населенный пункт Липцы в Харьковской области сейчас полностью находится под контролем Сил обороны Украины. Русских в селе нет и не было, ближайшие периодически умирают к северу от Липцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера ОТГ "Харьков" Павла Шамшина в эфире телемарафона.

"Липцы полностью остаются под контролем Сил обороны Украины. Россияне время от времени пытаются атаковать к северу от населенного пункта Липцы, но ничего, кроме потерь, они достичь не могут", - пояснил Шамшин. По его словам, подразделения СОУ наносят оккупантам значительные потери при попытках россиян штурмовать в направлении Липцов. Поэтому ситуация контролируемая, продвижения врага в этом районе сейчас нет.