ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Липцы под контролем ВСУ: военные рассказали о ситуации на севере Харьковской области

Украина, Пятница 25 июля 2025 15:39
UA EN RU
Липцы под контролем ВСУ: военные рассказали о ситуации на севере Харьковской области Фото: военные ВСУ отбивают российские штурмы на Харьковщине (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Населенный пункт Липцы в Харьковской области сейчас полностью находится под контролем Сил обороны Украины. Русских в селе нет и не было, ближайшие периодически умирают к северу от Липцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера ОТГ "Харьков" Павла Шамшина в эфире телемарафона.

"Липцы полностью остаются под контролем Сил обороны Украины. Россияне время от времени пытаются атаковать к северу от населенного пункта Липцы, но ничего, кроме потерь, они достичь не могут", - пояснил Шамшин.

По его словам, подразделения СОУ наносят оккупантам значительные потери при попытках россиян штурмовать в направлении Липцов. Поэтому ситуация контролируемая, продвижения врага в этом районе сейчас нет.

Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 24 июля, на фронте состоялось 174 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. За сутки оккупанты потеряли ориентировочно 980 единиц живой силы во время попыток штурмов.

Россияне пытаются наступать в районе Липцы с мая 2024 года, когда они начали на севере Харьковщины очередную "операцию". Но все попытки врага продвинуться в этом районе завершаются провалом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: все, что известно об атаке
Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: все, что известно об атаке
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте