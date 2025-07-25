Липці під контролем ЗСУ: військові розповіли про ситуацію на півночі Харківщині
Населений пункт Липці в Харківській області наразі повністю перебуває під контролем Сил оборони України. Росіян у селі немає й не було, найближчі періодично помирають на північ від Липців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина в ефірі телемарафону.
"Липці повністю залишаються під контролем Сил оборони України. Росіяни час від часу намагаються атакувати на північ від населеного пункту Липці, але нічого, крім втрат, вони досягти не можуть", - пояснив Шамшин.
За його словами, підрозділи СОУ завдають окупантам значних втрат під час спроб росіян штурмувати у напрямку Липців. Тому ситуація контрольована, просування ворога в цьому районі зараз немає.
Зазначимо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 24 липня, на фронті відбулось 174 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Лиманському напрямках. За добу окупанти втратили орієнтовно 980 одиниць живої сили під час спроб штурмів.
Росіяни намагаються наступати в районі Липців з травня 2024 року, коли вони почали на півночі Харківщини чергову "операцію". Але усі спроби ворога просунутися в цьому районі завершуються провалом.
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