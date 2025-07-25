Липці під контролем ЗСУ: військові розповіли про ситуацію на півночі Харківщині

Населений пункт Липці в Харківській області наразі повністю перебуває під контролем Сил оборони України. Росіян у селі немає й не було, найближчі періодично помирають на північ від Липців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина в ефірі телемарафону.

"Липці повністю залишаються під контролем Сил оборони України. Росіяни час від часу намагаються атакувати на північ від населеного пункту Липці, але нічого, крім втрат, вони досягти не можуть", - пояснив Шамшин. За його словами, підрозділи СОУ завдають окупантам значних втрат під час спроб росіян штурмувати у напрямку Липців. Тому ситуація контрольована, просування ворога в цьому районі зараз немає.