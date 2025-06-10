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В июле-августе возможны первые удары украинскими ракетами по РФ на 150-200 км, - эксперт

Иллюстративное фото: Украина может начать массированные удары по оккупантам ракетами собственного производства (facebook.com/GeneralStaff ua)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Украина уже летом может начать первые массированные удары по позициям россиян ракетами собственного производства. Это поможет сдержать врага.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Иван Ступак.

Он отметил, что Украина доводит до конца собственную ракетную программу, которая "должна сработать положительно и остановить темп наступления, который есть у РФ". 

"Мое предположение, в июле-августе мы, возможно, увидим первые плюс-минус массированные удары украинскими ракетами по крупным российским позициям за отметкой 150-200 км, и ни у кого мы не будем спрашивать разрешения бить или не бить", - уточнил Ступак. 

По его словам, такое предположение основано на заявлениях украинских чиновников и информации о том, что Германия может поставить определенные технологии и оборудование из своей ракетной программы. 

"Это может на 20-30% ускорить нашу собственную ракетную программу, потому что других вариантов, как остановить РФ, я откровенно скажу, я не вижу", - добавил Ступак. 

Производство ракет в Украине

Напомним, еще в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина уже произвела более 100 ракет.

При этом в марте секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина отмечал, что у Украины уже есть "Нептуны", которые могут лететь на расстояние более 1000 километров.

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