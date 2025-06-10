В июле-августе возможны первые удары украинскими ракетами по РФ на 150-200 км, - эксперт

Он отметил, что Украина доводит до конца собственную ракетную программу, которая "должна сработать положительно и остановить темп наступления, который есть у РФ".

"Мое предположение, в июле-августе мы, возможно, увидим первые плюс-минус массированные удары украинскими ракетами по крупным российским позициям за отметкой 150-200 км, и ни у кого мы не будем спрашивать разрешения бить или не бить", - уточнил Ступак.

По его словам, такое предположение основано на заявлениях украинских чиновников и информации о том, что Германия может поставить определенные технологии и оборудование из своей ракетной программы.

"Это может на 20-30% ускорить нашу собственную ракетную программу, потому что других вариантов, как остановить РФ, я откровенно скажу, я не вижу", - добавил Ступак.