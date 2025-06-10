У липні-серпні можливі перші удари українськими ракетами по РФ на 150-200 км, - експерт

Він зазначив, що Україна доводить до кінця власну ракетну програму, яка "має спрацювати позитивно і зупинити темп наступу, який є у РФ".

"Моє припущення, що в липні-серпні ми, можливо, побачимо перші плюс-мінус масовані удари українськими ракетами по великих російських позиціях за позначкою 150-200 км, і ні в кого ми не будемо питати дозволу бити чи не бити", - уточнив Ступак.

За його словами, таке припущення ґрунтується на заявах українських чиновників та інформації про те, що Німеччина може поставити певні технології та обладнання зі своєї ракетної програми.

"Це може на 20-30% прискорити нашу власну ракетну програму, тому що інших варіантів, як зупинити РФ, я відверто скажу, я не бачу", - додав Ступак.