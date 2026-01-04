ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Липецкая область подверглась атаке дронов: в Ельце горит оборонный завод "Энергия"

Воскресенье 04 января 2026 22:09
UA EN RU
Липецкая область подверглась атаке дронов: в Ельце горит оборонный завод "Энергия" Фото: власти ситуацию не комментировали (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером в воскресенье, 4 января, неизвестные дроны атаковали город Елец Липецкой области РФ. После атаки загорелся местный оборонный завод АО "Энергия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Судя по кадрам в пабликах, атака на Елец началась примерно в 20:00 по киевскому времени. Подписчики ASTRA рассказали, что после атаки над оборонным заводом АО "Энергия" стал подниматься черный дым и был виден пожар.

Параллельно в соцсетях распространялись кадры, которые подтверждают, что в районе объекта случилось возгорание.

Чуть позже ASTRA сославшись на своего OSINT-аналитика подтвердило, что горит именно оборонный завод. В частности, было отмечено, что кадры очевидцев сняты примерно в 900 метрах от атакованного предприятия.

Также паблик отметил, что завод "Энергия" специализируется на производстве химических источников тока.

"Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс... "Энергия" производит в том числе аккумуляторы для (дронов - ред.), а также батареи для авиации и флота", - сказано в публикации.

Официальные власти ситуацию никак не комментировали.

Удары дронов по РФ

Напомним, что это уже не первый раз, когда был атакован завод "Энергия".

Одна из предыдущих атак была в ночь на 3 июля. Ее подтвердили в Центре противодействии дезинформации, а также сообщили, что на предприятии изготавливают батареи для планирования и коррекции ракет, и в том числе для комплекса "Искандер".

Кроме того, еще одна атака была совершена в ночь на 23 мая. В Генштабе ВСУ сообщали, что после ударов на территории предприятия возник пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар Липецк
Новости
Дейнеко уволили из ГПСУ, его место временно займет Вавринюк
Дейнеко уволили из ГПСУ, его место временно займет Вавринюк
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем