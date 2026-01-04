ua en ru
Липецька область зазнала атаки дронів: у Єльці горить оборонний завод "Енергія"

Неділя 04 січня 2026 22:09
Липецька область зазнала атаки дронів: у Єльці горить оборонний завод "Енергія" Фото: влада ситуацію не коментувала (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Увечері в неділю, 4 січня, невідомі дрони атакували місто Єлець Липецької області РФ. Після атаки загорівся місцевий оборонний завод АТ "Енергія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Судячи з кадрів у пабліках, атака на Єлець почалася приблизно о 20:00 за київським часом. Підписники ASTRA розповіли, що після атаки над оборонним заводом АТ "Енергія" став підніматися чорний дим і було видно пожежу.

Паралельно в соцмережах поширювалися кадри, які підтверджують, що в районі об'єкта сталося загоряння.

Трохи пізніше ASTRA, пославшись на свого OSINT-аналітика, підтвердило, що горить саме оборонний завод. Зокрема, було зазначено, що кадри очевидців знято приблизно за 900 метрів від атакованого підприємства.

Також паблік зазначив, що завод "Енергія" спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

"Продукція заводу широко використовується в різних секторах, включно з оборонною промисловістю, цивільною авіацією, морським транспортом та енергетичним комплексом... "Энергия" виробляє, зокрема, акумулятори для (дронів - ред.), а також батареї для авіації та флоту", - ідеться в публікації.

Офіційна влада ситуацію ніяк не коментувала.

Удари дронів по РФ

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли було атаковано завод "Енергія".

Одна з попередніх атак була в ніч на 3 липня. Її підтвердили в Центрі протидії дезінформації, а також повідомили, що на підприємстві виготовляють батареї для планування і корекції ракет, зокрема для комплексу "Іскандер".

Крім того, ще одна атака була здійснена в ніч на 23 травня. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що після ударів на території підприємства виникла пожежа.

