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После жары - ливни и ветер: где в Украине 30 июля ждать похолодания

Вторник 29 июля 2025 13:49
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После жары - ливни и ветер: где в Украине 30 июля ждать похолодания
Автор: Наталья Кава

Погоду в Украине в среду, 30 июля, обусловят атмосферные фронты. В ряде областей ожидаются грозы, а по остальным территориям похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, завтра атмосферные фронты обусловят грозовые дожди на севере и в центральных областях. А вот в западной части вероятны локальные ливни.

В южной части Украины дождь с грозой ожидается лишь ближайшей ночью в Одесской и Николаевской областях. На востоке будет сухо и жарко.

"Жара завтра побудет на востоке, юго-востоке и на Днепропетровщине, +30+35 градусов", - пишет Диденко.

А вот на остальной территории Украины после прохождения атмосферных фронтов температура воздуха снизится. В течение дня предполагается от +21 до +26 градусов. Из-за таких контрастов северо-западный ветер будет порывистым.

Погода в Киеве

В Киеве завтра в течение дня температура воздуха снизится до +23 градусов. Однако в столице ожидается также дождь с грозой.

"Повторяю - 30-го июля в Киеве будет свежая погода, а вечером, около 20-ти часов, даже прохладная. Дождь, между прочим, завтра вечером менее вероятен", - написала синоптик.

Похолодание

По прогнозу, в ближайшие дни ожидается незначительное похолодание на юге и востоке Украины. Столбик терометра может показывать до +28 градусов. Только Луганщина удержится в сильно жаркой погоде.

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