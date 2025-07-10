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Июль будет непростым: 4 знака Зодиака окажутся под ударом судьбы

Четверг 10 июля 2025 12:00
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Июль будет непростым: 4 знака Зодиака окажутся под ударом судьбы У этих 4 знаков Зодиака будет сложный июль (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи предупреждают: июль 2025 года может стать настоящим испытанием для представителей 4 знаков Зодиака. В их жизни возможны неожиданные повороты, внутренние кризисы и важные решения, от которых будет зависеть будущее.

Кому стоит быть особенно внимательным к знакам судьбы в этом месяце, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Овен

Для Овнов июль станет проверкой на выносливость. Возможны профессиональные конфликты, эмоциональное выгорание и ощущение, что все идет не по плану.

Не спешите "рубить с плеча" - временные трудности могут стать началом важной трансформации. Прислушайтесь к своему телу і не игнорируйте усталость.

Лев

Львы почувствуют давление обстоятельств, особенно в отношениях. Иллюзии могут разбиться о реальность, а поддержки со стороны окружающих - не хватать.

Не время демонстрировать силу - лучше побыть честными с собой. Возможны разрывы, изменение жизненных целей или внутренний бунт против старых ограничений.

Водолей

У Водолеев может обостриться чувство изоляции или наоборот - появится чрезмерное количество обязательств. Вам будет сложно найти баланс между личным и рабочим.

Это период, когда старые стратегии не работают, а новые еще не ясны. Терпение - ваш главный ресурс в июле.

Рыбы

Для Рыб этот месяц может оказаться очень эмоциональным. Вероятны разочарования в людях или утрата мотивации.

Не позволяйте страхам управлять вашими решениями - лучше сосредоточиться на маленьких шагах и самоподдержке. Во второй половине месяца ситуация стабилизируется, если вы сохраните внутреннее спокойствие.

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