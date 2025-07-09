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Только 3 знака Зодиака станут большими боссами уже на этой неделе

Среда 09 июля 2025 10:03
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Только 3 знака Зодиака станут большими боссами уже на этой неделе Кому из знаков Зодиака будет сопутствовать удача в карьере (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Звезды сулят кардинальные перемены в карьере сразу трем знакам Зодиака. Уже на этой неделе их ждет уверенность, признание и, возможно, повышение по карьерной лестнице.

РБК-Украина со ссылкой на Collective World рассказывает, кому повезет на этой неделе.

Овен

Овны буквально излучают лидерскую энергию. У вас появится шанс доказать свою компетентность и взять на себя больше ответственности.

Не бойтесь инициатив - конкретно они могут привести вас к новому статусу либо увлекательному предложению. Возможен рост дохода или появление влиятельного союзника.

Дева

Девы выходят из тени: ваше внимание к деталям и организованность будут оценены по достоинству. Вас могут запросить на новый проект или предложить должность, где нужно руководить и управлять.

Главное - не сомневаться у себя. Вы уже давно готовы к роли босса, осталось это принять.

Козерог

Козероги всегда были стратегами, но именно сейчас - ваше звездное время. Вы можете совершить прорыв в бизнесе, получить новую должность или занять лидерское место в команде.

Ваша выдержка, целеустремленность и опыт уводят вас в финалисты недели. Звезды советуют не медлить: действовать нужно смело.

Эта неделя - идеальный момент, чтобы сделать шаг вперед в карьере или взять на себя больше полномочий. Если вы - Овен, Дева или Козерог, звезды явно на вашей стороне. Не упустите шанс показать, кто здесь настоящий босс.

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