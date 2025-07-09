Карты Таро обещают важные уроки 4 знакам Зодиака: кому среда принесет судьбоносные перемены

Гороскоп по картам Таро на 9 июля обещает важные уроки нескольким знакам Зодиака. Кому-то день подарит мощную волну вдохновения, а кому-то - повод наконец-то установить личные границы.

Кому и какие судьбоносные изменения пророчат в эту среду, рассказывает РБК-Украина .

Лев

Вас охватит мощный заряд энергии и вера в собственные силы. Как только вы поставите перед собой четкую цель - сможете достичь ее.

Если не хватает драйва, начните действовать и все сложится само собой. Главное в этот день - ваша решимость. А удача уже на вашей стороне!

Дева

Среда будет символизировать стабильный рост. Вы знаете, куда и как двигаться. Не бойтесь все делать постепенно - результаты вас порадуют.

Важную роль в этот день сыграет дисциплина. Она поможет вам достичь новых высот. Именно в маленьких победах скрывается ваша суперсила.

Козерог

Вашим проводником в эту среду станет интуиция. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.

Карты Таро предостерегают от необдуманных решений и новых сотрудничеств. То, что вас настораживает, не стоит игнорировать!

Рыбы

Вам нужна пауза и сегодня вы можете это понять. Не бойтесь отказывать другим, ведь вы имеете право говорить нет. Именно работа над границами станет вашей ключевой задачей на день.

Вы заслуживаете поддержки и время на восстановление. Это идеальный повод задуматься над отпуском. Построенные сегодня планы будут иметь успех.