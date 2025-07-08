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Три знака Зодиака накроет неожиданная благодать: кому больше всего повезет

Вторник 08 июля 2025 19:17
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Три знака Зодиака накроет неожиданная благодать: кому больше всего повезет Эти знаки Зодиака притянут удачу и везение 9 июля (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В среду, 9 июля, Луна входит в знак Козерога. Этот транзит принесет большую удачу трем знакам Зодиака.

Кто оказался в списке счастливчиков, узнайте в материале РБК-Украина.

Весы

Вас ждет удача в сфере дома и семьи. Это идеальное время для собраний в семейном кругу.

Вы почувствуете особую уверенность в своих силах. Все, что вы планировали, начнет реализовываться.

Наконец ваш труд начнет приносить плоды. Наслаждайтесь своими успехами, ведь все вокруг заметят ваши таланты.

Скорпион

Вас озарит неожиданная фортуна. Звезды обещают, что должно произойти что-то большое. Вы даже не представляли, что это может произойти.

Все, что будет происходить в этот день, принесет вам счастье. То, в чем вы, Скорпионы, отчаянно нуждаетесь, наконец осуществится.

Помните, что одна вещь ведет за собой другую. Вы двигайтесь навстречу большой удаче.

Козерог

Вы почувствуете себя сильными, решительными и готовыми двигаться вперед. Это день исключительного везения.

Многое будет происходить неожиданно. Будьте готовы к сюрпризам в работе и личной жизни.

Вы можете услышать неожиданную похвалу. Люди будут замечать ваш исключительный стиль и достижения.

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При написании материала были использованы следующие источники: YourTango, Astro.

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