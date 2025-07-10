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Липень буде непростим: 4 знаки Зодіаку опиняться під ударом долі

Четвер 10 липня 2025 12:00
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Липень буде непростим: 4 знаки Зодіаку опиняться під ударом долі У цих 4 знаків Зодіаку буде складний липень (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи попереджають: липень 2025 року може стати справжнім випробуванням для представників 4 знаків Зодіаку. У їхньому житті можливі несподівані повороти, внутрішні кризи та важливі рішення, від яких залежатиме майбутнє.

Кому варто бути особливо уважним до знаків долі цього місяця, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Для Овнів липень стане перевіркою на витривалість. Можливі професійні конфлікти, емоційне вигорання і відчуття, що все йде не за планом.

Не поспішайте "рубати з плеча" - тимчасові труднощі можуть стати початком важливої трансформації. Прислухайтеся до свого тіла і не ігноруйте втому.

Лев

Леви відчують тиск обставин, особливо у стосунках. Ілюзії можуть розбитися об реальність, а підтримки з боку оточення - бракуватиме.

Не час демонструвати силу - краще побути чесними із собою. Можливі розриви, зміна життєвих цілей або внутрішній бунт проти старих обмежень.

Водолій

У Водоліїв може загостритися почуття ізоляції або навпаки - з'явиться надмірна кількість зобов'язань. Вам буде складно знайти баланс між особистим і робочим.

Це період, коли старі стратегії не працюють, а нові ще не зрозумілі. Терпіння - ваш головний ресурс у липні.

Риби

Для Риб цей місяць може виявитися дуже емоційним. Імовірні розчарування в людях або втрата мотивації.

Не дозволяйте страхам керувати вашими рішеннями - краще зосередитися на маленьких кроках і самопідтримці. У другій половині місяця ситуація стабілізується, якщо ви збережете внутрішній спокій.

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