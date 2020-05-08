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"Ліон" звернувся в суд через дострокове завершення сезону у Франції

Новини » Спорт     08.05.2020 - 10:02
"Ліон" звернувся в суд через дострокове завершення сезону у Франції
Фото: "Ліон" залишився без єврокубків сезону-2020/21 (facebook.com/olympiquelyonnais)

У клубі незадоволені непопаданням в єврокубкову зону

Футбольний клуб "Ліон" подав два судових позови на адресу Професійної футбольної ліги Франції (LFP) через дострокове завершення Ліги 1. Про це повідомляє L'Equipe.

Як розповів президент клубу Жан-Мішель Ола, перший позов стосується рішення дострокового завершення сезону, а другий - його підсумків. При цьому він підкреслив, що не гроші є основною проблемою.

"Ліон" посів сьоме місце і вперше з 1997 року не зміг потрапити в єврокубки наступного сезону, а відповідно до одного з позовів, спробує добитися перегляду протоколів безпеки і відновлення сезону.

Клуб залишається учасником Ліги чемпіонів, яка була припинена через пандемію коронавірусу. У першій грі 1/8 фіналу "Ліон" з мінімальним рахунком обіграв "Ювентус" - 1:0. Матч-відповідь може відбудуться 8 серпня.

Минулого тижня було ухвалено рішення про дострокове завершення футбольного сезону у Франції через заборону на проведення спортивних заходів в країні до серпня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Чемпіоном Ліги 1 визнали ПСЖ, який на момент припинення сезону очолював таблицю турніру і випереджав найближчого переслідувача на 12 очок.

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