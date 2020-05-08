"Лион" обратился в суд из-за досрочного завершения сезона во Франции

Фото: "Лион" лишился еврокубков сезона-2020/21 (facebook.com/olympiquelyonnais)

В клубе недовольны непопаданием в еврокубковую зону

Футбольный клуб "Лион" подал два судебных иска в адрес Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) из-за досрочного завершения Лиги 1. Об этом сообщает L'Equipe.

Как рассказал президент клуба Жан-Мишель Ола, первый иск касается решения досрочного завершения сезона, а второй - его итогов. При этом он подчеркнул, что не деньги являются основной проблемой.

"Лион" занял седьмое место и впервые с 1997 года не смог попасть в еврокубки следующего сезона, а согласно одному из исков, попытается добиться пересмотра протоколов безопасности и возобновления сезона.

Клуб остается участником Лиги чемпионов, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В первом матче 1/8 финала "Лион" с минимальным счетом обыграл "Ювентус" - 1:0. Ответная игра может состоятся 8 августа.

На прошлой неделе было принято решение о досрочном завершении футбольного сезона во Франции из-за запрета на проведение спортивных мероприятий в стране до августа в связи с пандемией коронавируса. Чемпионом Лиги 1 признали ПСЖ, который на момент приостановки сезона возглавлял таблицу турнира и опережал ближайшего преследователя на 12 очков.