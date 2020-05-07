УЄФА планує відновити матчі Ліги чемпіонів в серпні

Фото: Ліга чемпіонів може повернутися в серпні (uefa.com)

Головний клубний турнір може повернутися наприкінці літа

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) планує провести матчі Ліги чемпіонів, які були припинені через пандемію коронавірусу, в серпні за умови дотримання всіх санітарних норм. Про це RMC Sport з посиланням на джерела в організації.

Матч-відповідь 1/8 фіналу турніру між "Ювентусом" і "Ліоном" запланований на 8 серпня. Перший матч ПСЖ в 1/4 фіналу ЛЧ може пройти 10, 11 або 12 серпня. Відповідні дати були озвучені на нараді організаторів з представниками європейських клубів щодо планів відновлення турніру.

У першому матчі "Ліон" мінімально обіграв "Ювентус" - 1:0, а ПСЖ в 1/8 фіналу пройшов дортмундську "Боруссію" (1:2, 2:0).

Раніше з'явилася інформація, УЄФА має намір завершити футбольний сезон 2019/20, перерваний через коронавірус, в серпні. А європейські футбольні чемпіонати планують дограти до середини літа.

Нагадаємо, через пандемію всі європейські першості крім чемпіонату Білорусі були припинені. Також на рік був перенесений чемпіонат Європи-2020. Турнір пройде в період з 11 червня по 11 липня 2021 роки для того, щоб дозволити завершити розіграш національних чемпіонатів.