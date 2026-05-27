ВСУ опровергли "захват" россиянами села Гранов на Харьковщине

Село Гранов Дергачевской громады Харьковской области остается под контролем Вооруженных сил Украины. В ВСУ объяснили, зачем врагу эта выдумка.

Российские ресурсы распространили информацию о якобы захвате Гранова военными РФ и "уничтожении" подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В Силах обороны отметили, что это не соответствует действительности. По данным военных, подразделения ВСУ держат определенные рубежи обороны, сдерживают наступательные действия противника и наносят ему потери в личном составе и технике. Все заявления оккупационных пабликов об "обстрелах собственных подразделений", "успешных штурмах" и "ближних боях" у военных назвали вымышленными элементами информационной кампании. Ее цель - скрыть собственные провалы, деморализовать украинское общество и создать очередную "победу в кредит".