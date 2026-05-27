ВСУ опровергли "захват" россиянами села Гранов на Харьковщине
Село Гранов Дергачевской громады Харьковской области остается под контролем Вооруженных сил Украины. В ВСУ объяснили, зачем врагу эта выдумка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 14-й армейский корпус.
Российские ресурсы распространили информацию о якобы захвате Гранова военными РФ и "уничтожении" подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
В Силах обороны отметили, что это не соответствует действительности.
По данным военных, подразделения ВСУ держат определенные рубежи обороны, сдерживают наступательные действия противника и наносят ему потери в личном составе и технике.
Все заявления оккупационных пабликов об "обстрелах собственных подразделений", "успешных штурмах" и "ближних боях" у военных назвали вымышленными элементами информационной кампании.
Ее цель - скрыть собственные провалы, деморализовать украинское общество и создать очередную "победу в кредит".
Ранее РБК-Украина сообщало, что 14-й армейский корпус опроверг аналогичный российский фейк - о якобы захвате села Рясное Краснопольской общины на Сумщине подразделениями 34-й омсбр РФ и "разгроме" украинских сил.
В корпусе назвали это очередной информационно-психологической операцией и отметили, что село находится под контролем ВСУ, а ситуация управляемая.