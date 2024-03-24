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Сколько можно хранить суши в холодильнике, чтобы не отравиться

Воскресенье 24 марта 2024 11:06
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Сколько можно хранить суши в холодильнике, чтобы не отравиться Суши не следует хранить долго (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Аппетитные блюда японской кухни - суши и роллы - несомненно, популярны в Украине. Их едят не только в ресторанах, но и заказывают домой - и иногда тяжело съесть все за один раз. Однако хранить блюдо слишком долго не рекомендуется.

Как долго хранить суши и как правильно это делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники при подготовке материала: Healthline, School of Sushi, Smaki-maki, ROCO sushi.

Как долго можно хранить суши

Самый безопасный вариант - съесть заказанные суши сразу. Но если же сет оказался слишком велик и возникла мысль доесть блюдо через несколько часов, или даже дней - помните, что суши - не то блюдо, которое может храниться долго.

Прежде всего в большинстве видов суши используются сырые продукты без консервантов, которые сохраняли бы вкус и свежесть. Поэтому при покупке готовых суши в магазине следует обращать внимание на дату и время изготовления.

Но следует отметить, что срок хранения зависит еще и от состава суши и роллов, метода приготовления и температурного режима холодильника.

Хотя основной ингредиент суши - рыба и рис, в перечень используемых продуктов также входят овощи, например огурец, и фрукты, в частности авокадо. Каждая составляющая имеет свой срок и рекомендованную температуру для хранения.

Срок хранения суши в соответствии с ингредиентами:

  • суши с икрой - не дольше 12 часов;
  • суши с мясом и рыбой - не дольше 18 часов;
  • суши с копченостями - не дольше 24 часов;
  • суши с овощами - не дольше 48 часов.

Запеченные роллы можно употреблять в течение 1 суток. Но при комнатной температуре любые суши следует съесть в течение 4 часов. Кроме того, пребывание японского блюда в температурном режиме комнаты уменьшает его возможное время хранения в холодильнике.

А роллы и суши, которые уже политы соусом, вообще не рекомендуют хранить - их лучше есть сразу после приготовления или доставки.

Признаки испорченных суши

Если роллы и суши хранятся слишком долго, они начинают портиться, и таким продуктом можно серьезно отравиться.

Среди признаков порчи:

  • продукты стали бледными, или, наоборот, потемнели;
  • овощи или рыба становятся вязкими или жесткими, с корочкой;
  • рис или водоросли высохли, или стали жесткими;
  • усилился запах рыбы или появился новый.

Как правильно хранить суши в холодильнике

  • Суши следует хранить в плотно закрытом контейнере для еды или на тарелке, обязательно завернув пищевой пленкой. В то же время при комнатной температуре использовать пленку не рекомендуют - это ускорит размножение микроорганизмов.
  • Температура в холодильнике должна быть не выше 2-5 градусов по Цельсию.
  • Хранить запеченные роллы необходимо отдельно от сырых - однако также в контейнере или с пищевой пленкой.
  • Кроме того, нельзя хранить роллы или суши в морозильной камере - это приведет к размножению бактерий в блюде.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, можно ли беременным суши.

Также писали, как выбрать вкусные суши и не попасть в рекламную ловушку.

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