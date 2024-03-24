Сколько можно хранить суши в холодильнике, чтобы не отравиться

Аппетитные блюда японской кухни - суши и роллы - несомненно, популярны в Украине. Их едят не только в ресторанах, но и заказывают домой - и иногда тяжело съесть все за один раз. Однако хранить блюдо слишком долго не рекомендуется.

Как долго хранить суши и как правильно это делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как долго можно хранить суши

Самый безопасный вариант - съесть заказанные суши сразу. Но если же сет оказался слишком велик и возникла мысль доесть блюдо через несколько часов, или даже дней - помните, что суши - не то блюдо, которое может храниться долго.

Прежде всего в большинстве видов суши используются сырые продукты без консервантов, которые сохраняли бы вкус и свежесть. Поэтому при покупке готовых суши в магазине следует обращать внимание на дату и время изготовления.

Но следует отметить, что срок хранения зависит еще и от состава суши и роллов, метода приготовления и температурного режима холодильника.

Хотя основной ингредиент суши - рыба и рис, в перечень используемых продуктов также входят овощи, например огурец, и фрукты, в частности авокадо. Каждая составляющая имеет свой срок и рекомендованную температуру для хранения.

Срок хранения суши в соответствии с ингредиентами:

суши с икрой - не дольше 12 часов;

суши с мясом и рыбой - не дольше 18 часов;

суши с копченостями - не дольше 24 часов;

суши с овощами - не дольше 48 часов.

Запеченные роллы можно употреблять в течение 1 суток. Но при комнатной температуре любые суши следует съесть в течение 4 часов. Кроме того, пребывание японского блюда в температурном режиме комнаты уменьшает его возможное время хранения в холодильнике.

А роллы и суши, которые уже политы соусом, вообще не рекомендуют хранить - их лучше есть сразу после приготовления или доставки.

Признаки испорченных суши

Если роллы и суши хранятся слишком долго, они начинают портиться, и таким продуктом можно серьезно отравиться.

Среди признаков порчи:

продукты стали бледными, или, наоборот, потемнели;

овощи или рыба становятся вязкими или жесткими, с корочкой;

рис или водоросли высохли, или стали жесткими;

усилился запах рыбы или появился новый.

Как правильно хранить суши в холодильнике