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ЕС готов ограничить цену на нефть России до 60 долларов, ожидает согласия Польши, - СМИ

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Четверг 01 декабря 2022 17:29
ЕС готов ограничить цену на нефть России до 60 долларов, ожидает согласия Польши, - СМИ Фото: ЕС готов ограничить цену на нефть России до 60 долларов, ожидает согласия Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительства стран Европейского Союза предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время страны договорились о механизме корректировки, который поможет удерживать ограничения на уровне 5% ниже рыночной цены.

Как отметил дипломат ЕС, у Польши, которая настаивала на еще более низкой цене, есть время до 16:00 по центральноевропейскому времени, чтобы согласиться на предложенное соглашение, которое должно иметь одобрение всех членов союза.

Отмечается, что первоначальное предложение G7 имело целью ограничение на уровне 65-70 долларов за баррель без механизма корректировки. В то же время, ряд стран отвергли эту идею, поскольку российская нефть Urals уже торгует по более низкой цене.

По словам дипломата, пересмотр цены будет проходить раз в два месяца.

"У Польши есть время до 16:00 по центральноевропейскому времени, чтобы согласиться. Если она согласится, то до завтрашнего дня состоится письменная процедура принятия", - добавил дипломат.

Польские дипломаты отметили, что консультации с Варшавой пока продолжаются.

Между тем Литва и Эстония, стоявшие на стороне Польши относительно более низкой цены, также поддержали лимит на уровне 60 долларов.

Ограничение G7 должно вступить в силу уже 5 декабря, заменив жесткий запрет на закупку нефти России как способ защитить мировые поставки. Идея состоит в том, чтобы запретить компаниям обрабатывать грузы российской нефти по всему миру, если она не продается по установленной цене.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что представители стран ЕС недавно не смогли договориться об ограничении цен на сырую российскую нефть.

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