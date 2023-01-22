Лимит цены на газ в ЕС может привести к резким изменениям на рынке: СМИ узнали детали

Ограничение цены на газ в Евросоюзе может повлиять на функционирование рынка, но такой эффект пока не прослеживается.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg , об этом сказано в выводах управления по ценным бумагам и рынкам ЕС.

По информации управления, ограничение цены на газ в ЕС, которое начнет действовать 15 февраля, может переместить торговлю за пределы рынка.

Однако сейчас реальное влияние такого нововведения спрогнозировать сложно, поскольку оно может проявиться только тогда, когда решение вступит в силу.

"Это может вызвать значительные и резкие изменения более широкой рыночной среды, что может повлиять на упорядоченное функционирование рынков и, в конечном счете, на финансовую стабильность", - добавляют в европейском управлении по ценным бумагам и рынкам.