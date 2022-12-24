ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цены на газ в Европе упали ниже довоенного уровня: что стало причиной

Новина українською →
Брюссель, Суббота 24 декабря 2022 13:22
Цены на газ в Европе упали ниже довоенного уровня: что стало причиной Фото: газ в Европе подешевел до минимума с февраля 2022 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на газ в Европе упали ниже уровня, который наблюдался до вторжения Россию Украину. Цена на хабе TTF в Нидерландах упала 23 декабря еще на 10% до 83 евро/МВтч (около 920 долларов за тысячу кубометров).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные лондонской биржи ICE.

Текущие прогнозы погоды показывают, что к концу года температура в Европе будет выше нормы, что приведет к дальнейшему снижению цен.

Газ продолжает отбираться из европейских подземных хранилищ, которые в настоящее время заполнены на 86% и составляют примерно 94 млрд кубометров. Скорость изъятия в настоящее время составляет около 450 млн кубометров в сутки, что более чем на 100 млн кубометров в сутки ниже, чем неделю назад.

Заполненность хранилищ в Великобритании составляет 68%, во Франции - 84%, а в Германии - 87%.

Что касается СПГ, Европа продолжает импортировать значительные объемы. На прошлой неделе валовой импорт СПГ в Европу достиг 3,08 млн тонн, причем основными покупателями стали Франция, Великобритания и Испания.

Франция по-прежнему остается крупнейшим импортером СПГ в Европе: на прошлой неделе было импортировано в общей сложности 0,72 млн тонн СПГ. 21 декабря Германия приняла первое СПГ-судно Seapeak Hispania на завод по регазификации, что создает дополнительные возможности для снижения цен.

Даже после закрытия Freeport США продолжают оставаться крупнейшим экспортером СПГ в Европе, отправив на прошлой неделе более 1,16 млн тонн.

Европейская комиссия 19 декабря согласилась ограничить цены на газ на уровне 180 евро/МВтч с 15 февраля 2023 года. Ограничение будет введено, когда цены TTF в начале месяца превысят 180 евро/МВтч в течение трех дней подряд и на 35 евро/МВтч превысят цену СПГ.

Ограничение значительно выше, чем текущая форвардная цена на TTF и вряд ли будет активировано, но защитит европейских потребителей от резких скачков цен, наблюдавшихся ранее в этом году.

Учитывая, что предел был установлен значительно выше, чем текущие цены на газ, это не приведет к сокращению предложения или увеличению дефицита газа в Европе.

С начала сентября стоимость газа в Европе примерно упала в три раза. Тогда газ рекордно подорожал после остановки Россией, а затем подрыва газопровода "Северный поток". Снижению цен способствовал рекордный за последние годы уровень заполненности газовых хранилищ, а также стабильные поставки сжиженного природного газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация